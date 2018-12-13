Продолжает обрастать подробностями расследование австрийских правоохранителей в отношении биатлонистов и тренеров сборной России. Представитель прокуратуры альпийской республики Элизабет Тойбль сообщила, что десять спортсменов подозреваются в мошенничестве.

Продолжает обрастать подробностями расследование австрийских правоохранителей в отношении биатлонистов и тренеров сборной России. Представитель прокуратуры альпийской республики Элизабет Тойбль сообщила, что десять спортсменов подозреваются в мошенничестве."Могу официально подтвердить, что в Центральной прокуратуре по уголовным делам и коррупции в экономике (WKStA) в Австрии проводится предварительное расследование в отношении пяти руководителей российской биатлонной команды из-за использования запрещенных веществ или методов с целью допинга", — сказала старший прокурор прокуратуры Австрии."В отношении пяти спортсменов этой команды ведется расследование из-за серьезного мошенничества в связи с допингом, — цитирует чиновницу издание "Спорт-экспресс". – В период правонарушения входит чемпионат мир по биатлону 2017 года, который проходил в Хохфильцене".По словам Элизабет Тойбль, обыски или допросы не проводились: "Мы рассматриваем только уголовные аспекты дела. Я не могу ничего сказать об участии атлетов в ближайших стартах. Мы лишь проинформировали спортсменов о проходящем расследовании".