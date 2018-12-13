Звезда реалити-шоу Дом-2 Оксана Ряска раскритиковала нынешних участников телепроекта. Она считает, что они приходит на проект только ради славы.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Оксана Ряска раскритиковала нынешнихучастников телепроекта. Она считает, что они приходит на проект только ради славы.Ряска принимала участие в передаче два раза – в 2012-ми в 2018-м годах. Она считает, что за шесть лет проект сильно изменился. Еслираньше молодые люди приходили для того, чтобы построить серьезные отношения, тотеперь они просто хотят приобрести популярность."Сейчас у ребят нет цели. Если раньше мы приходили напроект построить любовь, то теперь на телестройку идут за пиаром. В 2018-м моепребывание на шоу длилось полгода. Этого времени мне вполне хватило для того,чтобы узнать, насколько люди могут быть жестокими. Меня это шокировало", -передает ее слова "".Оксана также отметила, что сильно пострадала во времясъемок в этом году: ее несколько раз "унижали, били, душили". После издевательств онарешила уйти с проекта "Дом-2". Женщина призналась, что создатели проекта и самиучастники оказались недостойными людьми, а все происходящее в эфире ей напоминает больницу для душевнобольных."Люди, которые делают этот проект, коллектив, который находитсятам сейчас, – все они не дотягивают до должного уровня. С ними просто не о чемразговаривать! Сейчас я смотрю на проект со стороны, и он выглядит, какпсихиатрическая больница", – сообщила недовольная Оксана.