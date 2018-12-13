Звезда реалити-шоу Дом-2 Оксана Ряска раскритиковала нынешних
участников телепроекта. Она считает, что они приходит на проект только ради славы.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Оксана Ряска раскритиковала нынешних
участников телепроекта. Она считает, что они приходит на проект только ради славы.
Ряска принимала участие в передаче два раза – в 2012-м
и в 2018-м годах. Она считает, что за шесть лет проект сильно изменился. Если
раньше молодые люди приходили для того, чтобы построить серьезные отношения, то
теперь они просто хотят приобрести популярность.
"Сейчас у ребят нет цели. Если раньше мы приходили на
проект построить любовь, то теперь на телестройку идут за пиаром. В 2018-м мое
пребывание на шоу длилось полгода. Этого времени мне вполне хватило для того,
чтобы узнать, насколько люди могут быть жестокими. Меня это шокировало", -
передает ее слова "".
Оксана также отметила, что сильно пострадала во время
съемок в этом году: ее несколько раз "унижали, били, душили". После издевательств она
решила уйти с проекта "Дом-2". Женщина призналась, что создатели проекта и сами
участники оказались недостойными людьми, а все происходящее в эфире ей напоминает больницу для душевнобольных.
"Люди, которые делают этот проект, коллектив, который находится
там сейчас, – все они не дотягивают до должного уровня. С ними просто не о чем
разговаривать! Сейчас я смотрю на проект со стороны, и он выглядит, как
психиатрическая больница", – сообщила недовольная Оксана.