Президент России Владимир Путин считает хорошим знаком, что искусство удается сохранить вне политики.

Президент России Владимир Путин считает хорошим знаком, что искусство удается сохранить вне политики.Как передает ТАСС, об этом он сообщил на встрече с деятелями культуры в Ярославле.По словам главы государства, искусство должно объединять людей, а не разъединять. По мнению президента, нигде в мире, кроме России нет такой большой сети государственных театров – почти 650 — что "дает о себе знать, и отражается на качестве".Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, говоря о предстоящей VIII Театральной олимпиаде, которая пройдёт в Санкт-Петербурге в рамках Года театра, рассказал, что многие коллеги с удовольствием едут на гастроли в Россию, перенося свои контракты на поздний срок, лишь бы приехать.В ответ Путин отметил, что в этом нет ничего удивительного, "потому что в любой сфере и в любой отрасли, где мы являемся лидерами, несмотря ни на какие политические интриги, всегда с нами общаются и работают".Ярославль является родиной старейшего отечественного театра – Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, который был основан в 1750 году.