На Всероссийском открытом уроке президент России Владимир Путин рассказал, что математика стала для него открытием благодаря новому учителю. Изучение математики повысило его самооценку и позволило развиваться, идти вперед и добиваться успехов.

На Всероссийском открытом уроке президент России Владимир Путин рассказал, что математика стала для него открытием благодаря новому учителю. Урок прошел в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Глава государства признался, что с первого до восьмого класса у него было с математикой "как бы не очень". "У меня был другой образ жизни", — сказал он. А потом в школу пришел новый преподаватель, не школьный, а университетский, и предложил открыть кружок высшей математики. Математические факультативы понравились будущему президенту, и у него стало получаться."Потом я ему говорю: слушайте, это совсем и не математика, чем мы здесь занимаемся. Он говорит: это и есть математика, просто то, что вы изучали в школе, — это такая арифметика, "шесть на ум пошло — семь с ума сошло", а это нечто другое, это требует абстрактного мышления, и у тебя это получается", — рассказал глава государства.Путин сказал, что такая математика стала для него настоящим открытием, и он очень благодарен своему учителю. Президент отметил, что это повысило его самооценку и позволило развиваться, идти вперед и добиваться успехов.По словам Путина, такая работа с детьми "требует большого таланта и творческого подхода со стороны преподавателя".