Владимир Путин призвал бизнесменов не гнаться за прибылью любой ценой. Жизнь конечна, напомнил президент.

Владимир Путин призвал бизнесменов не гнаться за прибыльюлюбой ценой. Жизнь конечна, напомнил президент."Есть предприниматели, которые зарабатывают любойценой. На все наплевать, только бы деньги заработать! Но есть и другаякатегория, более счастливая", – сказал глава государства, выступая наоткрытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации"ПроеКТОриЯ" в Ярославле.Давайте не забывать, что жизнь конечна, обратился Путин кмолодым людям. "Бессмысленно копить деньги неизвестно для чего, нет смыслакласть на это жизнь", – подвел итог под темой накопительства президент.Говоря далее о бизнесе, Путин раскритиковал представления онем как о жульничестве. Такие взгляды, по мнению президента, – вредный штамп для сегодняшнего дня и его нужнозаменить.Глава российского государства также признался, что невыбирал профессию президента. "Когда первый президент России Борис Ельцин вызвалменя к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобывы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Высогласны?". Я ему сказал: "Нет", – вспомнил Путин.Президент призвал молодежь грамотно применить мозги, чтобывыйти в мировые лидеры. "Если у нас есть мозги, если мы в состоянии ихграмотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в такихотраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многоедругое", – сказал российский лидер.Напомним, что Владимир Путин не так давно уже рассуждал о жизнии смерти. На заседании Валдайского клуба в октябре он предостерег агрессоров отнападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем в рай, а остальные простосдохнут, сказал тогда президент.