Владимир Путин призвал бизнесменов не гнаться за прибылью
любой ценой. Жизнь конечна, напомнил президент.
Владимир Путин призвал бизнесменов не гнаться за прибылью
любой ценой. Жизнь конечна, напомнил президент.
"Есть предприниматели, которые зарабатывают любой
ценой. На все наплевать, только бы деньги заработать! Но есть и другая
категория, более счастливая", – сказал глава государства, выступая на
открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации
"ПроеКТОриЯ" в Ярославле.
Давайте не забывать, что жизнь конечна, обратился Путин к
молодым людям. "Бессмысленно копить деньги неизвестно для чего, нет смысла
класть на это жизнь", – подвел итог под темой накопительства президент.
Говоря далее о бизнесе, Путин раскритиковал представления о
нем как о жульничестве. Такие взгляды, по мнению президента, – вредный штамп для сегодняшнего дня и его нужно
заменить.
Глава российского государства также признался, что не
выбирал профессию президента. "Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал
меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы
вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы
согласны?". Я ему сказал: "Нет", – вспомнил Путин.
Президент призвал молодежь грамотно применить мозги, чтобы
выйти в мировые лидеры. "Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их
грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких
отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое
другое", – сказал российский лидер.
Напомним, что Владимир Путин не так давно уже рассуждал о жизни
и смерти. На заседании Валдайского клуба в октябре он предостерег агрессоров от
нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем в рай, а остальные просто
сдохнут, сказал тогда президент.