По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии. Об этом он заявил, выступая на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации Проектория в Ярославле.

По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии. Об этом он заявил, выступая на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."Главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу — готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью", — пояснил Владимир Путин.При этом он рассказал, что как правило президентский пост занимают люди с экономическими или юридическими знаниями, которые оказываются очень полезны. Но есть и исключения. "Во главе крупных стран, во главе правительств есть люди, которые получили физическое образование, причем, в очень специфических сферах деятельности. Есть люди с другими базовыми первоначальными знаниями", — отметил глава государства.