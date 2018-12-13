Руководитель российского государства Владимир Путин заявил, что не выбирал профессию президента, когда ему предложил первый президент РФ Борис Ельцин, поскольку не был готов.

Руководитель российского государства Владимир Путин заявил, что не выбирал профессию президента, когда ему предложил первый президент РФ Борис Ельцин, поскольку не был готов.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава страны рассказал молодежи в ходе открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле.Путин сообщил, что когда Ельцин спросил, согласен ли он с тем, что его кандидатура в качестве премьер-министра будет предлагаться в Госдуму, с тем, чтобы потом идти на президентские выборы, он ответил отказом.Президент России подчеркнул, что Ельцин, услышав такой ответ, весьма удивился и попросил пояснить причины.По словам Путина, он ответил, что не готов к такому посту – несмотря на то, что достаточное время работал в государственных структурах."Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни, и желаю вам успеха", — сказал, обращаясь к школьникам, глава государства.Путин закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, а также московскую Высшую школу КГБ. 5 мая 1998 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. С 25 июля 1998 года возглавил ФСБ РФ. 26 марта 1999 года был назначен секретарём Совета безопасности РФ, сохранив за собой пост директора ФСБ.5 августа 1999 года на встрече с Путиным Ельцин сообщил о том, что хочет назначить его председателем правительства России. Перед новым 2000 годом Ельцин предложил Путину стать исполняющим обязанности президента. 31 декабря 1999 года Путин стал исполняющим обязанности президента РФ, 26 марта 2000 года был избран главой государства.