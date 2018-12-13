О единственной девушке в отделе взрыво-технических и пожарных экспертиз ЭКЦ МВД России и работе эксперта-взрывотехника, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Разгадать кроссворд с секретомВ отделе взрыво-технических и пожарных экспертиз ЭКЦ МВД России она единственная девушка. За время службы майор полиции Елена Кузьмина провела около 300 исследований, все они признаны судом безошибочными. Недавно её в числе лучших по профессии наградил глава МВД России. О непростой, но интересной работе эксперта-взрывотехника читайте в публикации газеты «Щит и меч».Как МАЗ с ценным грузом искалиВ мае прошлого года на территорию чувашского предприятия по производству химпрепаратов заехал грузовик с прицепом. С виду все документы на машину были в порядке, водитель предъявил удостоверение, ему отгрузили востребованные в сельском хозяйстве препараты для защиты растений на сумму более 20 млн рублей. Фура выехала за ворота и … пропала. За дело взялась следственно-оперативная группа. Подробности раскрытия необычного преступления - в материале «Щита и меча».Собираю людей лучше себяСо времён песни «До свиданья, мама!», взорвавшей эфиры российских радиостанций в 1991 году, его немного хриплый, напористый голос узнаётся с первых звуков. А брутальная внешность непостижимым образом уживается с душевной нежностью и тонким восприятием мира. В гостях у редакции - заслуженный артист России, музыкант и актёр, бессменный лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 47, а также на интернет-странице издания.