Елена Степаненко, кажется, пришла в себя после скандального развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка приступила к работе.

Елена Степаненко, кажется, пришла в себя после скандальногоразвода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка приступила к работе.Елена приняла участие в съемках "Голубого огонька". Присутствующиев студии отметили, что Елена заметно преобразилась, многие не могли оторвать взгляд от звезды.Знаменитость выглядела великолепно. Она обновила прическу, сделалаотличный макияж и облачилась в экстравагантный наряд. Роскошная Степаненко, казалось,светилась от счастья.Артистка выступала дуэтом с известным исполнителем, имякоторого пока держат в тайне. Однако точно известно, что партнер Елены оченьмолод, симпатичен и талантлив.Снимок с записи новогоднего шоу появился в фан-сообществеСтепаненко в Instagram. По словам администратора странички, съемки продолжалисьдо поздней ночи. Несмотря на усталость Елена не теряла бодрости духа."А я знаю с кем она была вдуэте))) я сидела в зале, выступление было просто огонь! Но пока нельзяраскрывать тайну) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Могу только сказатьчто мальчик молоденький и очень симпатичный😍🌶🔥 и талантливый👍", "молоденькихмы любим😂", "ЕленаГригорьевна просто огонь! Любим и ценим 💗💐💗", "Какаяже она красавица!!! 👍🔥😍", – писали в комментариях интернет-обыватели.