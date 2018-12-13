Елена Степаненко, кажется, пришла в себя после скандального
развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка приступила к работе.
Елена Степаненко, кажется, пришла в себя после скандального
развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка приступила к работе.
Елена приняла участие в съемках "Голубого огонька". Присутствующие
в студии отметили, что Елена заметно преобразилась, многие не могли оторвать взгляд от звезды.
Знаменитость выглядела великолепно. Она обновила прическу, сделала
отличный макияж и облачилась в экстравагантный наряд. Роскошная Степаненко, казалось,
светилась от счастья.
Артистка выступала дуэтом с известным исполнителем, имя
которого пока держат в тайне. Однако точно известно, что партнер Елены очень
молод, симпатичен и талантлив.
Снимок с записи новогоднего шоу появился в фан-сообществе
Степаненко в Instagram. По словам администратора странички, съемки продолжались
до поздней ночи. Несмотря на усталость Елена не теряла бодрости духа.
"А я знаю с кем она была в
дуэте))) я сидела в зале, выступление было просто огонь! Но пока нельзя
раскрывать тайну) (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Могу только сказать
что мальчик молоденький и очень симпатичный😍🌶🔥 и талантливый👍", "молоденьких
мы любим😂", "Елена
Григорьевна просто огонь! Любим и ценим 💗💐💗", "Какая
же она красавица!!! 👍🔥😍", – писали в комментариях интернет-обыватели.