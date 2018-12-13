Зловонную жидкость набрали из-под крана в квартирах горожан

Зловонную жидкость набрали из-под крана в квартирах горожанРегиональный Роспотребнадзоа совместно с лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» проверил воду, на которую массово жаловались владимирцы.Зловонную жидкость набрали в квартирах жителей на улицах Батурина, Растопчина, Белоконская, а также в резервуарах чистой воды перед распределительной сетью и на самой Нерли.Исследования показали, что превышения органических загрязнений в воде нет, нефтепродуктов не обнаружено, а вот органолептические показатели (запах) - составляют 3 балла (при норме 2 балла).Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют в ближайшие дни по возможности не использовать воду из-под крана для приготовления пищи, не пить ее, а также отстаивать для дальнейшего использования (особенно для купания детей).Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.