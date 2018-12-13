Женская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европе. В матче заключительного 5-го тура континентального первенства россиянки проиграли команде Швеции. Итоговый счет 30:39 в пользу скандинавских гандболисток.

Женская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европе. В матче заключительного 5-го тура континентального первенства россиянки проиграли команде Швеции. Итоговый счет 30:39 в пользу скандинавских гандболисток.Самой результативной гандболисткой в составе российской команды стала Дарья Самохина, поразившая ворота соперниц 6 раз. Еще 5 голов в активе Анны Вяхиревой.Несмотря на проигрыш подопечные Евгения Трефилова завершили групповой этап турнира в качестве лидера своей группы. Соперник сборной России по полуфинальному поединку определится позже, когда будут сыграны игры параллельной группы 2.