Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 13 декабря, встретился на Охотном Ряду с главой Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом. Законодатели обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 13 декабря, встретился на Охотном Ряду с главой Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом. Законодатели обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии.Сегодняшняя встреча для Володина и Салеха уже вторая по счету. В прошлый раз они виделись в декабре 2016 года.Председатель нижней палаты охарактеризовал высокого гостя как сторонника развития отношений с Россией. Володин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Триполи должно строиться на принципах невмешательства в дела друг друга и отсутствия двойных стандартов.Глава ливийского парламента поблагодарил спикера Госдумы за поддержку. Салех отметил, что Россия никогда не вмешивалась в дела арабских стран, а ее нынешнее участие в жизни региона связано с желанием установить в нем мир и стабильность.Председатель Палаты депутатов Ливии выступил за прочные отношения с Госдумой. "Мы заинтересованы, чтобы развивались связи в гуманитарной и образовательной сферах, в том, чтобы Россия предоставила свой опыт в подготовке военных кадров", – сказал он, добавив, что его страна также заинтересована в участии Москвы в восстановительных работах.На встрече зашла речь о политическом кризисе в арабской республике. Глава Палаты депутатов напомнил, что поддержавшие революцию 2011 года страны позже отвернулись от Ливии и бросили ее наедине с огромным количеством проблем. Это привело к усилению экстремистов и ухудшению внутриполитической ситуации.По окончании переговоров Вячеслав Володин и Агила Салех подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились и дальше укреплять взаимодействие парламентов двух стран. Этим будет заниматься постоянно действующая Комиссия по сотрудничеству.Кроме того, устанавливаются связи между комитетами, комиссиями и депутатскими группами двух законодательных органов. Также спикеры договорились о сотрудничестве ливийских и российских парламентариев на международных площадках.Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.