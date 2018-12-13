МИД РФ объявил персоной нон грата военного дипломата Словакии. В течение двух суток он должен покинуть Россию.

МИД РФ объявил персоной нон грата военного дипломата Словакии. В течение двух суток он должен покинуть Россию.Как пояснила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, данный шаг стал ответом на аналогичные действия словацких властей.В начале декабря стало известно, что из Братиславы был выслан российский дипломат, работавший в аппарате военного атташе посольства РФ. По утверждению премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, россиянин якобы занимался сбором разведывательной информации.