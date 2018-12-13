Обычная уборка становится занятием, сопряженным со
смертельным риском. Ученые обнаружили в пробах бактерии, устойчивые к
антибиотикам. Граждане России взбудоражены.
Обычная уборка становится занятием, сопряженным со
смертельным риском. Ученые обнаружили в пробах бактерии, устойчивые к
антибиотикам. Граждане России взбудоражены.
Использование дезинфицирующих веществ при уборке
общественных помещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные для
человека микробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.
Исследования провели специалисты из Северо-Западного университета
США. Они рассмотрели образцы пыли из 42 спортзалов, где людям приходится часто
касаться пола, матов и снарядов и использовать антимикробные влажные салфетки. Оказалось,
что содержащееся в чистящих средствах вещество триклозан наделяет
микроорганизмы, которые обитают в , устойчивостью к антибиотикам.
Триклозан добавляли в дезинфицирующие средства до 2017 года. Позже это вещество запретили использовать в антибактериальном мыле – его признали потенциально вредным для эндокринной и репродуктивной системы человека. Однако триклозан до сих пор применяют при изготовлении зубной пасты и средств личной гигиены, передает со ссылкой на портал Phys.org.
Еще несколько лет назад ученые выяснили, что в обычной
домашней живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Теперь же, проанализировав полученные образцы,
ученые обнаружили не только частицы осевшего антибактериального вещества,
но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в пыли микробов к антибиотикам.