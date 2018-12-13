Адвокат россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, Аркадий Бух сообщил, что его подзащитный переведен из Сан-Франциско в больницу Лос-Анджелеса для проведения психиатрического обследования.

Адвокат россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, Аркадий Бух сообщил, что его подзащитный переведен из Сан-Франциско в больницу Лос-Анджелеса для проведения психиатрического обследования.Оно должно быть проведено в течение Рождества и завершиться в январе, передает ТАСС.По словам адвоката, речь идет о больнице при центре временного содержания задержанных, где "неплохие условия содержания".