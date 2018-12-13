Телеканал Россия 24 в прямом эфире опроверг информацию о том, что в сюжете о ярославском форуме ПроеКТОриЯ говорилось о настоящем роботе. Запись эфира опубликована на сайте телеканала

Как объяснили ведущие, путаница получилась из-за того, что ярославский корреспондент, сделавший сюжет, использовал не совсем удачный художественный прием, а информацию о том, что телеканал хотел ввести зрителей в заблуждение, опубликовали СМИ определенного толка. По их мнению, предположение, что под видом передовой техники показали человека в карнавальном костюме, звучит абсурдно.Затем в студию пригласили актера в костюме робота Алеши и взяли у него интервью. После этого ведущий резюмировал, что принять за робота человека в таком костюме проблематично.Ранее на России 24 вышел сюжет о форуме ПроеКТОриЯ, где выступление робота Бориса упоминалось в контексте демонстрации самых современных роботов. Однако пользователь интернета обнаружил, что роботом оказался переодетый человек, а костюм под названием робот Алеша, вероятно, был куплен в интернет-магазине.