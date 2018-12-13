Актер Станислав Садальский высмеял салфетки с изображением картин художника Никаса Сафронова. Язвительный пост появился на странице артиста в Instagram.

Актер Станислав Садальский высмеял салфетки с изображением картинхудожника Никаса Сафронова. Язвительный пост появился на странице артиста в Instagram.Садальский разместил коллаж из четырех фотографий, где изображен довольный художник со своими салфетками. Актер заявил, что теперь картинами Сафронова "можно вытираться и даже сморкаться в них". Желание художника таким странным образом заработать денег на искусстве кажется ему нелепым."Впустите высокое искусство всвой дом! С каждой пачки салфеток один рубль пойдет на развитие родного училищахудожника. Купи 200 штук и целых десять рублей поддержат новое поколение юныхмастеров. Ждем продолжения в виде туалетной бумаги, которую также производитфирма, выпустившая серию салфеток с картинами Никаса", – оставил едкий комментарий Садальский.Пользователи Сети принялись соревноваться в остроумии: "Вскором времени стоит ожидать коврика для ног. На нем его картины будут лучшесмотреться", "Дурдом продолжается", "Он, что, "Дом-2" посетил? Идеями зарядился","Никас такой же художник, как Волочкова балерина". Кто-то с горечью отметил, чтотеперь художника деньги интересуют больше, чем искусство.Некоторые подписчики, наоборот, вступились за Сафронова. По их мнению, таким образом высокое искусство становится ближе к простым людям: "Я тожеудивилась, когда эти салфетки увидела. Жаль только, что в пачке они всеодинаковые. Были бы разные – купила бы. Просто на память", "Супер идея!Искусство в массы!".