Актер Станислав Садальский высмеял салфетки с изображением картин
художника Никаса Сафронова. Язвительный пост появился на странице артиста в Instagram.
Актер Станислав Садальский высмеял салфетки с изображением картин
художника Никаса Сафронова. Язвительный пост появился на странице артиста в Instagram.
Садальский разместил коллаж из четырех фотографий, где изображен довольный художник со своими салфетками. Актер заявил, что теперь картинами Сафронова "можно вытираться и даже сморкаться в них". Желание художника таким странным образом заработать денег на искусстве кажется ему нелепым.
"Впустите высокое искусство в
свой дом! С каждой пачки салфеток один рубль пойдет на развитие родного училища
художника. Купи 200 штук и целых десять рублей поддержат новое поколение юных
мастеров. Ждем продолжения в виде туалетной бумаги, которую также производит
фирма, выпустившая серию салфеток с картинами Никаса", – оставил едкий комментарий Садальский.
Пользователи Сети принялись соревноваться в остроумии: "В
скором времени стоит ожидать коврика для ног. На нем его картины будут лучше
смотреться", "Дурдом продолжается", "Он, что, "Дом-2" посетил? Идеями зарядился",
"Никас такой же художник, как Волочкова балерина". Кто-то с горечью отметил, что
теперь художника деньги интересуют больше, чем искусство.
Некоторые подписчики, наоборот, вступились за Сафронова. По их мнению, таким образом высокое искусство становится ближе к простым людям: "Я тоже
удивилась, когда эти салфетки увидела. Жаль только, что в пачке они все
одинаковые. Были бы разные – купила бы. Просто на память", "Супер идея!
Искусство в массы!".