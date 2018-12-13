Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала о продвижении в судебных разбирательствах о наследстве ее первого мужа Валентина Белькевича. Анна Седокова обрадовала своих поклонников радостной новостью: суд встал на сторону ее дочери Алины.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала о продвижениив судебных разбирательствах о наследстве ее первого мужа ВалентинаБелькевича. Анна Седокова обрадовала своих поклонников радостной новостью: судвстал на сторону ее дочери Алины.Новость звезда опубликовала в своем Instagram. Она сообщила, что импредстоит еще пережить судебные споры, но первый шаг уже сделан. "Друзья! Сегодня апелляционный суд оставилв силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальнаянадежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победилив суде!", – поделилась Седокова. Певица также поблагодарила за поддержкусудью, адвокатов и прессу.планирует и дальше бороться за права своегоребенка. В случае победы они могут получить квартиру в Киеве стоимостью 10 миллионов рублей. "Не останавливайтесь! Никогда не молчите! Это я поняла сегодня!Говорите! Кричите! Действуйте! Я с вами! Доброобязательно победит!", – обратилась к своим подписчикам певица.Напомним, что исполнительница на протяжении трех лет ведетборьбу за наследство своего первого супруга Валентина Белькевича, умершего в2014 году. Футболист не оставил завещания. Против нее выступает вторая женаспортсмена Олеся, которая хочет присвоить себе имущество Валентина. Узнав опобеде Алины в суде, женщина намерена обжаловать это решение.Любопытно, что сторону заняли родители Валентина. Они делятся в суде все новыми и новыми подробностями о второй супруге своего сына. Недавно они заявили, что Олеся нигде и никогда не работала и хочет "прибрать к рукам" все имущество Белькевича.