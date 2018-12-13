Экс-солистка группы ВИА Гра рассказала о продвижении
в судебных разбирательствах о наследстве ее первого мужа Валентина
Белькевича. Анна Седокова обрадовала своих поклонников радостной новостью: суд
встал на сторону ее дочери Алины.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала о продвижении
в судебных разбирательствах о наследстве ее первого мужа Валентина
Белькевича. Анна Седокова обрадовала своих поклонников радостной новостью: суд
встал на сторону ее дочери Алины.
Новость звезда опубликовала в своем Instagram. Она сообщила, что им
предстоит еще пережить судебные споры, но первый шаг уже сделан. "Друзья! Сегодня апелляционный суд оставил
в силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальная
надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили
в суде!", – поделилась Седокова. Певица также поблагодарила за поддержку
судью, адвокатов и прессу.
планирует и дальше бороться за права своего
ребенка. В случае победы они могут получить квартиру в Киеве стоимостью 10 миллионов рублей. "Не останавливайтесь! Никогда не молчите! Это я поняла сегодня!
Говорите! Кричите! Действуйте! Я с вами! Добро
обязательно победит!", – обратилась к своим подписчикам певица.
Напомним, что исполнительница на протяжении трех лет ведет
борьбу за наследство своего первого супруга Валентина Белькевича, умершего в
2014 году. Футболист не оставил завещания. Против нее выступает вторая жена
спортсмена Олеся, которая хочет присвоить себе имущество Валентина. Узнав о
победе Алины в суде, женщина намерена обжаловать это решение.
Любопытно, что сторону заняли родители Валентина. Они делятся в суде все новыми и новыми подробностями о второй супруге своего сына. Недавно они заявили, что Олеся нигде и никогда не работала и хочет "прибрать к рукам" все имущество Белькевича.