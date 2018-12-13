Ни одна страна в мире не сотрудничает с Индией также тесно, как Россия. Уровень доверия между двумя государствами беспрецедентен, причем в такой чувствительной сфере, как оборона. Москва и Нью-Дели укрепляют взаимодействие штабов, обмениваются делегациями и, конечно, делятся технологиями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман.

Ни одна страна в мире не сотрудничает с Индией так же тесно, как Россия. Уровень доверия между двумя государствами беспрецедентен, причем в такой "чувствительной" сфере, как оборона. Москва и Нью-Дели укрепляют взаимодействие штабов, обмениваются делегациями и, конечно, делятся технологиями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман.Российский военачальник напомнил о многолетней дружбе двух стран, которая основана на едином подходе к решению глобальных проблем, и близости двух культур.Кроме того, Шойгу упомянул, что недавно были заключены крупные контракты на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 и кораблей проекта 11356. Первый был подписан Владимиром Путиным в октябре, во время его визита в Индию. Стоимость соглашения оценивают в 5 миллиардов долларов. В конце ноября стало известно, что Индия покупает 4 фрегата. Сделка предполагает формат 2+2: то есть два корабля построят в России на заводе "Янтарь", оставшиеся два соберут на индийских предприятиях.Напомним, в начале 2018 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что российско-индийские военно-технические отношения насчитывают уже почти 60 лет. За это время Москва поставила Нью-Дели оборонной продукции на 65 миллиардов долларов. Плюс страны ведут около 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.