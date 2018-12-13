Показанный на Россия 24 робот Борис оказался человеком, Зрители разоблачили подлую подмену, Куклу выдали за робота — лишь малая толика заголовков статей, которые российская и не только пресса сегодня посвятила форуму профориентации в Ярославле. Вернее, репортажу с места событий.

"Показанный на "Россия 24" робот Борис оказался человеком", "Зрители разоблачили подлую подмену", "Куклу выдали за робота" — лишь малая толика заголовков статей, которые российская и не только пресса сегодня посвятила форуму профориентации в Ярославле. Вернее, репортажу с места событий.Естественно возможностей, которые мероприятие открывает для школьников — не заметили. Предпочли поглумиться над некоторыми формулировками.Главная претензия ресурсов определенного толка в том, что государственная телекомпания якобы хотела ввести своих зрителей в заблуждение. Дескать, под видом передового образца современной робототехники в сюжете из Ярославля показали человека в карнавальном костюме.Звучит абсурдно. Но теме посвятили немало интернет-страниц. Где-то провели целое расследование, всерьез анализировали видеокадры. Доказывали, почему на экране не чудо техники, а живой аниматор. Естественно, тему быстро подхватила украинская пресса, ну и тон этих публикаций уже — издевательский.Сейчас мы наблюдаем за тем, как зажигается новая звезда на интернет-небосводе – танцующий человек в костюме робота. Проводит флешмоб. Запись с забавным персонажем в одночасье стала вирусной.Это – фрагмент из сюжета нашего коллеги, сотрудника ярославских "Вестей". Большинство распространителей видео подавали его под странным соусом, утверждая, что робота на форуме школьников "Проектория" приняли за настоящего. А все из-за не совсем удачного художественного приема, который использовал корреспондент."Я был просто полностью уверен, что все по аналогии с Дедом Морозом все совершенно точно узнают аниматора в костюме. Но ведь весь этот проект создан для детей и практически все современные технологии и разработки там представлены в виде проектов, как-то, железная дорога, которая представлена в макете, по которой ездит маленький паровозик. Ведь ни у кого не вызвало сомнений, что именно на этом примере ребята будут изучать настоящие проекты настоящей железной дороги, развязок и поездов на дистанционном управлении. Вот так же и с этим роботом", — пояснил Арсений Кондратьев, корреспондент "33Live.Ru Ярославль".У нас есть уникальная возможность увидеть костюм робота Алеши в нашей студии."Как видите, этот костюм состоит из пластика, оснащен светодиодами, может достигать размеров до 185 сантиметров, весит до 20 килограммов, а также у него модулятор речи. Как вас принимают дети на утренниках? — Очень здорово меня воспринимают, потому что я звезда любого мероприятия, поверьте мне. — А не сковывает ли движений ваш костюм? — Абсолютно нет! Я могу танцевать, делать все что угодно".Напомню, что такие костюмы делают у нас в столице. Но принять за робота человека в этом костюме проблематично. Вот и дети, участвовавшие во танцевальном флешмобе заявляют – человека в костюме распознали сразу."Антропоморфные роботы, ну то есть те, которые выглядят как человек, они на данный момент не могут так двигаться. А те, которые могут так двигаться – это просто разработки, которые сейчас только в лабораториях. Было понятно по движениям, по тому, как он ведет себя на сцене, что это человек", — рассказал Арсений Семенов, участник форума."Посмотрел на его походку, стало понятно, что это человек. Почему бы и нет? Интересно получилось, это тоже, можно сказать такой прогресс получилось, как часть мероприятия развлекательного. Получилось такое качественное выступление, оно понравилось большей части аудитории", — считает Михаил Горькавый, участник форума.Именно такого эффекта и хотели достичь организаторы "Проектории", пригласив аниматора, чтобы дети усваивали важную для себя информацию в форме игры."Это же не робот, мы же понимали прекрасно, что это игра, маленький спектакль. Каждый наш урок представлял маленький спектакль, в который ребенка просто надо было втащить. Понимаете, современные дети живут в Интернете, они привыкли к ярким и быстрым форматам. Для того, чтобы ребенка втащить в достаточно сложный контент, то, о чем мы вчера говорили. Несмотря на форму — это серьезные темы. Проблема того, как робот и человек будут сосуществовать — она существует. Но как это показать визуально", — поясняла Ирина Потехина, заместитель министра просвещения РФ.Как видим, эффект превзошел все ожидания. Пожалуй, теперь Алеша самый популярный костюм робота в стране. Как знать, возможно, он и правда вдохновит школьников на создание настоящих человекоподобных роботов.