Губернатор твердо заявил, что не имеет отношения к бизнесу по добыче песка

Губернатор твердо заявил, что не имеет отношения к бизнесу по добыче пескаСразу в нескольких федеральных СМИ появилась информация о том, что Владимир Сипягин причастен к разработке песчаного месторождения «Лукьянцево». Оно может всплыть в уголовном деле в отношении Алексея Мигачева, до недавнего времени работавшего директором регионального департамента природопользования.Губернатор Владимирской области твердо заявил, что не имеет отношения к бизнесу по добыче песка, сообщает .«Я не имею отношения к этому бизнесу, с которым меня упорно пытаются связать», - заявил Владимир Сипягин.По его главы региона, сюжете «Рен-ТВ», где предоставили такую информацию, «факты перемешаны с домыслами».«Да, я был депутатом. Да, до 24 сентября был председателем правления общественной организации «Ассоциация недропользователей Владимирской области». Ну и что? Мне нечего скрывать и нечего стыдиться», - подытожил Сипягин.