Губернатор Сипягин выразил негативную позицию по акту вандализма в Гусь-Хрустальном. 10 декабря там открыли мемориальную доску к 100-летию Солженицына, но она не провисела и суток.

Губернатор Сипягин выразил негативную позицию по акту вандализма в Гусь-Хрустальном. 10 декабря там открыли мемориальную доску к 100-летию Солженицына, но она не провисела и суток.В ночь с 10-го на 11-ое - её разбили вандалы. "Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не даёт права уничтожать символы памяти о нём", - приводит слова Сипягина его пресс-служба. Губернатор призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов. Уже возбуждено уголовное дело по статье - вандализм.Доска создавалась на средства спонсоров. они повторно выделят деньги. Новая доска будет тщательно охраняться.