За четверть века работы нижняя палата российского парламента приняла ровно восемь тысяч законов. Юбилейный нормативно-правовой акт депутаты одобрили в ходе пленарного заседания в четверг, 13 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что к настоящему моменту в силу вступили 7963 документа.

За четвертьвека работы нижняя палата российского парламента приняла ровно восемьтысяч законов. Юбилейный нормативно-правовой акт депутаты одобрили входе пленарного заседания в четверг, 13 декабря. Спикер Госдумы ВячеславВолодин уточнил, что к настоящему моменту в силу вступили 7963документа.Принятиевосьми тысяч нормативно-правовых актов председатель нижней палатыназвал общим результатом депутатов семи созывов. Володин уточнил, что извосьми тысяч в силу вступили 7963 нормативно-правовых акта, семьодобрены Советом Федерации и направлены на подпись президенту, а 20 поканаходятся в верхней палате.СпикерГосдумы подчеркнул, что в системе обеспечения законодательнойдеятельности отсутствует часть законопроектов, принятых в первом созыве(1993-1995). Володин пояснил, что электронная система учета в то времяотсутствовала. Работу по вводу данных планируется завершить в следующемгоду, уточнил парламентарий."Хочетсясказать тем, кто в зале у нас присутствует на протяжении 25 лет – этоих труд, и они обеспечили нам сегодня рассмотрение восьмитысячногозаконопроекта", – сказал Володин.Восьмитысячнымстал законопроект о проверках региональными Счетными палатамидеятельности муниципальных образований. Документ разработан в целяхисполнения поручения президента Владимира Путина. Нормативно-правовойакт обязывает правоохранителей докладывать о результатах проверок и принятых решениях по материалам, переданным региональной Счетной палатой.Одиниз авторов законопроекта, зампред Госдумы Ирина Яровая отметила, чтопринятие документа будет способствовать повышению эффективностифинансового контроля на местах.Накануне,12 декабря, нижней палате российского парламента .История современной Госдумы берет начало в сентябре 1993 года, когдапрезидент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционнойреформе Российской Федерации". Выборы в нижнюю палату состоялись 25 летназад – 12 декабря 1993 года, одновременно с голосованием о принятииКонституции.Вячеслав Володин назвал в числе главных задачповышение качества законопроектов и эффективности законодателей, а такжеусиление парламентского контроля. Володин напомнил, что седьмая Думапочти полностью избавилась оттак называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов,оставшихся с прошлых созывов. Кроме того, депутаты стали уделять большевремени работе с избирателями, привычной практикой для нижней палатыстали парламентские слушания по наиболее актуальным проблемам.