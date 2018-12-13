Предполагаемый страсбургский стрелок Шариф Шекат, которого пока так и не удалось задержать, открыл стрельбу по людям, чтобы отомстить за своих мертвых братьев в Сирии. Об этом, передает французский телеканал BFMTV, 29-летний Шекат рассказал водителю такси, у которого он забрал автомобиль после совершенного теракта.

Предполагаемый страсбургский стрелок Шариф Шекат, которого пока так и не удалось задержать, открыл стрельбу по людям, чтобы "отомстить за своих мертвых братьев в Сирии". Об этом, передает французский телеканал BFMTV, 29-летний Шекат рассказал водителю такси, у которого он забрал автомобиль после совершенного теракта.Стрельба в центре Страсбурга произошла вечером во вторник, 11 декабря. Ранее сообщалось, что во время нападения стрелок кричал "Аллах акбар", передает "Интерфакс".Его жертвами, по последним данным, стали три человека — двое погибли сразу, третий позже скончался в больнице от тяжелых ранений. Еще 12 человек были ранены.В розыске подозреваемого участвуют около 720 полицейских, жандармов и военных. Поиски сосредоточены в районе Нойдорф на востоке Страсбурга, где обрывается след подозреваемого.Не исключено, что он уже покинул Францию — например, перебравшись в соседнюю Германию. Расследование ведет антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.Выходец из Марокко Шариф Шекат был 27 раз осужден за преступления, совершенные во Франции, Германии и Швейцарии, рассказал прокурор Парижа Реми Эйтс. Преступник несколько раз сидел в тюрьме и в связи со своими радикальными убеждениями входит в список людей, угрожающих государственной безопасности Франции.