Снежная магия на главных площадках города Владимира. В преддверии Нового года и Рождества администрация областного центра и управление культуры и туризма разработали новую концепцию. На этот раз Владимир станет местом действия настоящей зимней сказки. Какие сюрпризы ждут владимирцев в этом году, а что останется прежним, расскажет Игорь Липский.

"Снежная магия" на главных площадках города Владимира. В преддверии Нового года и Рождества администрация областного центра и управление культуры и туризма разработали новую концепцию. На этот раз Владимир станет местом действия настоящей зимней сказки. Какие сюрпризы ждут владимирцев в этом году, а что останется прежним, расскажет Игорь Липский.В этом году городское управление культуры и туризма и администрация города решили добавить в традиционные гуляния ещё больше волшебства. "Новогодняя сказка" на площадках города начнётся 21 декабря с открытия катка на Пушкинском бульваре в 18:00.Алина Ведехина, начальник городского управления культуры и туризма: "Снежная магия" развернётся в городе Владимире на период Рождественской ярмарки. На Соборной площади - "Магия дня и ночи". Это будет представлено не только словесно и описательно, но это ещё обязательно будет воплощено в арт-объектах, в аттракционных оформлениях. Обязательно в торговле: с сувенирами и снедью".Больше 40 домиков Шале, 20 мест для продажи продукции ручной работы от владимирских мастеров, 10 торговых точек для продажи продукции от владимирских производителей. Нововведения не обошли и аттракционы. Лебедей на "Соборке" заменят на "Волшебный ветерок", а за надписью "Я люблю Владимир" появится карусель, к которой можно будет прицепить свою ватрушку и крутиться по кругу. А все любители собак смогут покататься на упряжке с баламутами и хаски в "Липках" и в Загородном парке.На торжественном открытии Рождественской ярмарки также подведут итоги конкурса "Поздравления Деду Морозу", который проходил 18 ноября на его дне рождения.Наталья Литвинова, зам. начальника городского управления культуры и туризма: "У нас 18 семей-победителей и 22-го числа с 14 часов начинаем. Будем ждать нашего Дедушку Мороза на волшебных санях, я так надеюсь, который приедет лично наградить всех победителей, поздравить всех жителей и гостей города Владимира с Рождественской ярмаркой и торжественно открыть наши мероприятия".Помимо большой ярмарки на Соборной, будут ещё мини-ярмарки - на площади Победы и у развлекательного комплекса "Руськино". В новогоднюю ночь народные гуляния развернутся во всех парках города. На "Соборке" праздник начнётся 31 декабря в 23:00. На большом экране покажут поздравление Президента. После гуляний народ без проблем сможет разъехаться по домам. Мэрия обещает дополнительные автобусы. Маршруты построят до всех спальных районов. Те же, кто на улицу не пойдёт, всё равно смогут увидеть, что "творится" на площади. Прямая трансляция будет вестись на сайте городской администрации. Там же можно ознакомиться с подробной афишей.