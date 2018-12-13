Ольга Бузова снова оказалась в центре шумихи. Оказывается, поющая ведущая подарила фанатке автомобиль с пробегом и ставшим участником нескольких аварий.

Ольга Бузова снова оказалась в центре шумихи. Оказывается, поющая ведущая подарила фанатке автомобиль с пробегом и ставшим участником нескольких аварий.Все началось с того, что Ольга Бузова устроила серди своих многочисленных поклонников розыгрыш элитной иномарки. В итоге. победительницей стала жительница Владимирской области, некая Любовь Теолани. Однако женщина решила не ездить на машине немецкой марки Mercedes-Benz Е-класса, а продать ее через популярный сайт объявлений "Юла Авто".И вот тут Теолани узнала, что подарок Бузовой оказался бракованным. Как выяснилось после проверки по VIN номеру, автомобиль оказался подержанным, 2014 года выпуска, да еще был участником двух аварий, компетентно сообщает газета "Известия".Изначально победительница розыгрыша хотела продать престижную иномарку за 2,3 миллиона рублей. Однако с учетом вскрывшихся данных Тенолани пришлось снизить свои аппетиты до 1,35 миллиона рублей. По мнению экспертов "Юла Авто", теперь цена машины с учетом возраста, пробега в 140 тысяч километров и двух аварий стала соответствовать рыночной, что все же повышает шансы на продажу.Злопыхатели уже позубоскалили в Сети на эту тему. Дескать, Бузова "снова провалилась", оскандалилась, опозорилась. "А чего вы ждали от бузовой??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ну это ж Бузова)", "Бузова хорошего не предложит...", "Кругом обман, и звездам тоже верить нельзя. особенно вышедшим из "Дома-2"..." – высказались пользователи Сети.Ранее Ольга Бузова получила град критических отзывов, когда объявила, что примет участие в новогоднем "Голубом огоньке". "Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в ”Голубом огоньке” в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1 Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию 🤫🤗 Такого от нас не ожидает никто 😜Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь 🙅🏼‍♂🙅🏻‍♀🙅🏼‍♂" – пообещала довольная Бузова. А вот судя по комментариям к этому ее посту в Instagram, зрители не так рады видеть поющую ведущую в новогоднюю ночь.