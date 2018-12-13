При проверке в салоне автомашины были обнаружены и изъяты предметы, схожие со стволом, ствольной коробкой, ложем ружья...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО, сотрудниками УФСБ по г. Москве и Московской области и сотрудниками 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 56-летнего москвича, подозреваемого в незаконном хранении оружия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Орлово-Давыдовском переулке был остановлен автомобиль «БМВ», под управлением 56-летнего мужчины. При проверке в салоне автомашины были обнаружены и изъяты предметы, схожие со стволом, ствольной коробкой, ложем ружья.Согласно результатам исследования изъятое является разобранной винтовкой, изготовленной самодельным способом, относящейся к огнестрельному оружию, пригодной для производства выстрелов. Также у подозреваемого были изъяты элементы конструкции огнестрельного оружия.По данному факту отделом дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыездеПресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61