После того, как в СМИ появилась информация о том, что якобы Русфонд готов списать многомиллионный долг Фриске, закрыв счет из своего бюджета, о чем сообщил представитель семьи, разразился настоящий скандал в Сети. Пользователи не понимают, как это может быть, когда деньги пожертвованы людьми-благотворителями. Отметим, в самой организации данные о переговорах по этому вопросу опровергли.

После того, как в СМИ появилась информация о том, что якобы "Русфонд" готов списать многомиллионный долг Фриске, закрыв счет из своего бюджета, о чем сообщил представитель семьи, разразился настоящий скандал в Сети. Пользователи не понимают, как это может быть, когда деньги пожертвованы людьми-благотворителями. Отметим, в самой организации данные о переговорах по этому вопросу опровергли.Все началось с того, что на сайте "Комсомольской правды" появился , в котором юристы семьи Фриске сообщили, что их подзащитные и "Русфонд" почти помирились. По их словам, "Русфонд" согласился снизить сумму долга с 21 миллиона до семи миллионов рублей."Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере, устные договоренности об этом есть. Безусловно, "Русфонд" – крупная компания, им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно", – приводит издание слова представителя семейства.На официальном сайте "Русфонда" было этой информации. По словам представителей организации, никто со стороны ответчиков даже не обращался к адвокатам с предложением заключить мировое соглашение. Однако это, по словам юристов, вряд ли бы имело какой-то эффект. "Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь", – подчеркнули они.Тем не менее, первоначальная информация получила резонанс. Пользователи Сети буквально в бешенстве. Их гнев обусловлен такой "странной", по их мнению, развязкой многомесячных судебных разбирательств, в результате которых приставами были наложены аресты на загородный дом и ее квартиру в центре Москвы. Когда, казалось бы, родным певицы и ее малолетнему сын Платону, которых признали обязанными вернуть долг, ничего не оставалось, как из кожи вон лезть и выплатить причитающееся, оказалось, что "Русфонд" сам себе заплатит.Комментаторы убеждены, что это "мутная история". "Если вдруг это правда, то Русфонд должен отчитаться перед людьми, которые собирали эти деньги. Или Русфонд, фриски и туповатый шепелев-одна группа воров (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как это простить долг? А другим людям не надо лечиться? Если бы представители фонда заплатили из своего кармана, то это другое дело! Получается, что это мы с вами простили долг Фриске, ТК это деньги людей", "Не поверю, чтобы Русфонд пошел на такое. Выиграны все суды. Семейство обязано вернуть деньги. Не может фонд снизить долг почти в три раза. А как же другие больные детки? Неужели этим ХАПУГАМ не стыдно", "шок!!! позор Русфонду и его юристам", "А мы всем миром собираем детям деньги на лечение... А тут РРРРАЗ, и деньги, которые могли быть потрачены на лечение деток забрали наглые фриски. И как теперь верить этому фонду? Если это правда, то факт списания долга ПОЗОР!" – так звучала лишь часть приличных отзывов пользователей Сети.