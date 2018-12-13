Задержанным за незаконную перевозку элитных часов в московском аэропорту Шереметьево оказался итальянский защитник московского Спартака Сальваторе Боккетти. Итальянец не задекларировал часы на примерную сумму в 6 миллионов рублей.

Задержанным за незаконную перевозку элитных часов в московском аэропорту "Шереметьево" оказался итальянский защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти. Итальянец не задекларировал часы на примерную сумму в 6 миллионов рублей.Под подозрение футболист "красно-белых" попал после того, как на таможне у него были обнаружены две пустые коробки от часов. Как сообщает Спортбокс.Ru, одни часы находились у него на руке, а вторые – в сумке. Оба аксессуара были изъяты у Боккетти.Напомним, что ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что возможным подозреваемым в нарушении закона являлся другой игрок линии обороны "Спартака" француз Самуэль Жиго. Сам футболист опроверг факт своего задержания.Отметим, что инцидент с Боккетти произошел две недели назад, однако о нем стало известно лишь в предыдущие сутки.