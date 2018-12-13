Выиграла 19-летняя Анна Горохова из Кировграда. По окончании третьего
сезона шоу “Пацанки” девушка стала обладательницей Золотой броши, а также
чека на сумму 500 тысяч рублей.
Выиграла 19-летняя Анна Горохова из Кировграда. По окончании третьего
сезона шоу “Пацанки” девушка стала обладательницей "Золотой броши", а также
чека на сумму 500 тысяч рублей.
Третий сезон завершился 13 декабря. Позади
у участниц шоу остались 16 недель испытаний.
Из 14 участниц до финала дошли три
девушки. Это Анна Горохова, Зарина Голубцова и Анна Костина, сообщает . Победительница "Пацанок"
родилась 4 сентября 1999 года в Кировграде.
Девочка с детства много времени
проводила на улице. Это сказалось на ее поведении и привычках. Именно там Аня начала
драться, научилась воровать, стала пить, курить и употреблять наркотики.
Мать будущей победительницы шоу "Пацанки" много пила.
Позже девочка приняла решение уйти в
детский дом. Однако после одного из конфликтов попала в училище закрытого типа,
где тоже проявила себя с плохой стороны.
Девушка очень хотела начать новую жизнь.
Во время шоу Анна Горохова показала себя как одна из самых
старательных учениц Школы леди. Девушка неоднократно становилась лучшей
ученицей и была избрана президентом Школы леди.
Героини проекта “Пацанки” – девушки, оказавшиеся
в неблагополучном окружении и ставшие заложницами дурного образа жизни. Новую,
светлую жизнь им помогают начать профессиональные педагоги и психологи.