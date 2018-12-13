Выиграла 19-летняя Анна Горохова из Кировграда. По окончании третьего сезона шоу “Пацанки” девушка стала обладательницей Золотой броши, а также чека на сумму 500 тысяч рублей.

Выиграла 19-летняя Анна Горохова из Кировграда. По окончании третьегосезона шоу “Пацанки” девушка стала обладательницей "Золотой броши", а такжечека на сумму 500 тысяч рублей.Третий сезон завершился 13 декабря. Позадиу участниц шоу остались 16 недель испытаний.Из 14 участниц до финала дошли тридевушки. Это Анна Горохова, Зарина Голубцова и Анна Костина, сообщает . Победительница "Пацанок"родилась 4 сентября 1999 года в Кировграде.Девочка с детства много временипроводила на улице. Это сказалось на ее поведении и привычках. Именно там Аня началадраться, научилась воровать, стала пить, курить и употреблять наркотики.Мать будущей победительницы шоу "Пацанки" много пила.Позже девочка приняла решение уйти вдетский дом. Однако после одного из конфликтов попала в училище закрытого типа,где тоже проявила себя с плохой стороны.Девушка очень хотела начать новую жизнь.Во время шоу Анна Горохова показала себя как одна из самыхстарательных учениц Школы леди. Девушка неоднократно становилась лучшейученицей и была избрана президентом Школы леди.Героини проекта “Пацанки” – девушки, оказавшиесяв неблагополучном окружении и ставшие заложницами дурного образа жизни. Новую,светлую жизнь им помогают начать профессиональные педагоги и психологи.