Жена арестованного футболиста пока не может
простить его за измену. В своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира Алана поделилась, для чего вынесла сор из избы и придала огласке семейные
разборки, в которых, по ее мнению, виноват Павел Мамаев.
Жена арестованного футболиста пока не может
простить его за измену. В своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира Алана поделилась, для чего вынесла сор из избы и придала огласке семейные
разборки, в которых, по ее мнению, виноват Павел Мамаев.
По словам Аланы
Мамаевой, разлучница нарочно влезла в ее семью, чтобы разрушить. Давила на спортсмена,
чтобы он подал на развод.
"В последнее время Паша был
другим, с ним было тяжело. Но самое интересное – сейчас эта девка переживает,
что она была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он
ее обманул, что у него любовницы были", – цитирует женщину сайт Также Алана задалась вопросом: если бы у Мамаев не был богат,
держалась ли бы за него любовница?
Супруга футболиста
уверена, что в случившемся семейном скандале виноват только сам Павел .
Пока она не готова простить мужа. "Одно дело, когда человек, будучи в браке,
влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждет результаты анализов на
инфекции!" – заявила Алана.
По словам супруги
спортсмена, теперь лишь от нее зависит, сохранится ли у них семья. При этом она
уверена, что к той самой разлучнице уже точно не уйдет.
На вопрос
подписчиков о том, зачем нужно было выносить сор из избы, Алана ответила, что
он сам виноват. Жена Мамаева призналась, что теперь ей легче от того, что она
раскрыла футболиста и для себя, и для общества.
Напомним, ранее жена футболиста рассказывала, что
именно из-за
любовницы, 27-летней Александры Павел Мамаев влип в неприятную
историю с дебошами в Москве. Его и футболиста Александра Кокорина оставили под
арестом в СИЗО до 8 февраля.