Жена арестованного футболиста пока не может простить его за измену. В своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира Алана поделилась, для чего вынесла сор из избы и придала огласке семейные разборки, в которых, по ее мнению, виноват Павел Мамаев.

Жена арестованного футболиста пока не можетпростить его за измену. В своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира Алана поделилась, для чего вынесла сор из избы и придала огласке семейныеразборки, в которых, по ее мнению, виноват Павел Мамаев.По словам АланыМамаевой, разлучница нарочно влезла в ее семью, чтобы разрушить. Давила на спортсмена,чтобы он подал на развод."В последнее время Паша былдругим, с ним было тяжело. Но самое интересное – сейчас эта девка переживает,что она была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что онее обманул, что у него любовницы были", – цитирует женщину сайт Также Алана задалась вопросом: если бы у Мамаев не был богат,держалась ли бы за него любовница?Супруга футболистауверена, что в случившемся семейном скандале виноват только сам Павел .Пока она не готова простить мужа. "Одно дело, когда человек, будучи в браке,влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждет результаты анализов наинфекции!" – заявила Алана.По словам супругиспортсмена, теперь лишь от нее зависит, сохранится ли у них семья. При этом онауверена, что к той самой разлучнице уже точно не уйдет.На вопросподписчиков о том, зачем нужно было выносить сор из избы, Алана ответила, чтоон сам виноват. Жена Мамаева призналась, что теперь ей легче от того, что онараскрыла футболиста и для себя, и для общества.Напомним, ранее жена футболиста рассказывала, чтоименно из-залюбовницы, 27-летней Александры Павел Мамаев влип в неприятнуюисторию с дебошами в Москве. Его и футболиста Александра Кокорина оставили подарестом в СИЗО до 8 февраля.