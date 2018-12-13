Мероприятие организовано для школьников и учащихся колледжей в рамках акции «Полиция-спорт-дети».

12 декабря текущего года в рамках акции «Полиция-спорт-дети» в Физкультурно-оздоровительном комплексе Суздальского района в селе Павловское прошёл, уже ставший традиционным, турнир по мини-футболу. Мероприятие, организаторами которого являются ОМВД России по Суздальскому району и отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского района, направлено на популяризацию активного образа жизни среди молодежи.В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и среднеспециальных образовательных учреждений Суздальского района. В юношеские команды (ребята 14-17 лет), имевшие смешанный состав, также вошли ребята, нуждающиеся в повышенном внимании со стороны педагогов и правоохранителей. В турнире приняла участие и сборная ОМВД России по Суздальскому району.По результатам проведенных игр определились победители соревнований. На церемонии награждения главный приз - кубок - был вручен команде Владимирского аграрного колледжа. Представители Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа заняли второе место, а почетное третье досталось команде ребят из Гавриловской средней школы.По мнению организаторов, неформальное общение со сверстниками и полицейскими, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек у подрастающего поколения.