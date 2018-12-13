Американскую певицу Тейлор Свифт настолько достали назойливые поклонники, что она установила систему распознавания лиц на своих концертах. Это произошло еще в мае, но просочилось в СМИ только сейчас.

Американскую певицу Тейлор Свифт настолько достали назойливые поклонники, что она установила систему распознавания лиц на своих концертах. Это произошло еще в мае, но просочилось в СМИ только сейчас, сообщает Rolling Stone.Умные камеры были установлены на стадионе Rose Bowl в американском Нэшвилле во время майского концерта Тейлор Свифт. Фанатам певицы об этом, впрочем, ничего не сообщили.Устройства были установлены на стоявших в фойе киосках, в которых транслировали записи репетиций Свифт перед концертом.Как только посетитель шоу подходил к будке, его лицо фотографировала автоматическая камера и передавала изображение в кабинет охраны. Секьюрити сверяли портрет посетителя с базой "сталкеров", которые в разное время преследовали или угрожали певице.Журналисты отмечают, что артисты имеют полное право использовать такие устройства на концертах, так как их выступления считаются в США частными мероприятиями.