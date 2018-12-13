«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.

Интерактивное ТВ компании Ростелеком начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии Ёлки, популярные анимационные мультсериалы – Маша и Медведь, Инуи, Мук, Пингвиненок Пороро, фильмы Барби и многое другое. Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой Новогодняя мастерская, которая поможет подготовиться к празднику.Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active. Телеканал Деда Мороза специально адаптирован под интересы и особенности российской аудитории. Следите за телепрограммой канала на сайте . В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.* * *– единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей, который впервые вышел в эфир в новогодний сезон 2013-2014 годов.Сезонный новогодний телеканал вещает с 1 декабря по 31 января: в это время на канале идут любимые российские, советские и иностранные мультфильмы и мультсериалы, художественные фильмы, оригинальные красочные шоу и познавательно-развлекательные программы, посвященные новогодней и рождественской тематике.* * *– это цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом отличного качества. Всего транслируется более 250 общедоступных и тематических телеканалов. Интерактивное ТВ обеспечивает новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Пользователям доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:* Управление просмотром позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;* Видеопрокат предлагает к просмотру около 20 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и эпизодов сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;* Мультискрин позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку Интерактивное ТВ 2.0, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);* Родительский контроль обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.* * *Lagardere Active TV – крупный медиа-холдинг со штаб-квартирой в Париже. Компания основана в 1996 году, владеет большим количеством телеканалов, радиостанций и всемирно известными брендами. В портфолио Lagardere Active TV в России входит 6 телеканалов, распространяемых также на территории стран СНГ, Балтии и Украины. На сегодняшний день пакет телеканалов компании представлен двумя ключевыми направлениями:* детские телеканалы: TiJi, Gulli Girl, Телеканал Деда Мороза;* музыкальные телеканалы: Mezzo, Mezzo Live HD, MCM Top.