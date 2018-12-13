Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия. Об этом сообщил, подводя итоги голосования, глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия. Об этом сообщил глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.В поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против высказались 117. Чтобы остаться во главе правящей партии, Мэй требовалось обычное большинство.Политический кризис в стране тянется на фоне приближающейся даты выхода Великобритании из Евросоюза - 29 марта 2019 года. Необходимость в нынешнем голосовании возникла после того, как 48 депутатов выразили недовольство тем, как Мэй провела переговоры с Евросоюзом о Brexit.До начала голосования премьер выступила перед однопартийцами. По сообщению "Интерфакса", она заверила тори, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, намеченных на 2022 год, в обмен на их поддержку на голосовании.После голосования Мэй заявила следующее о миссии правительства: "Обеспечить осуществление Brexit, за который проголосовал народ, снова сплотить страну и построить страну, которая действительно работает на благо каждого".