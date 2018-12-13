Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия. Об этом сообщил, подводя итоги голосования, глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.
Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия. Об этом сообщил глава комитета Консервативной партии Грэм Брейди.
В поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против высказались 117. Чтобы остаться во главе правящей партии, Мэй требовалось обычное большинство.
Политический кризис в стране тянется на фоне приближающейся даты выхода Великобритании из Евросоюза - 29 марта 2019 года. Необходимость в нынешнем голосовании возникла после того, как 48 депутатов выразили недовольство тем, как Мэй провела переговоры с Евросоюзом о Brexit.
До начала голосования премьер выступила перед однопартийцами. По сообщению "Интерфакса", она заверила тори, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, намеченных на 2022 год, в обмен на их поддержку на голосовании.
После голосования Мэй заявила следующее о миссии правительства: "Обеспечить осуществление Brexit, за который проголосовал народ, снова сплотить страну и построить страну, которая действительно работает на благо каждого".