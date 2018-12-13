Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал состояние юной спортсменки. Он не знает, сможет ли Елизавета Туктамышева принять участие в чемпионате Европы.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал состояние юной спортсменки. Он не знает, сможет ли Елизавета Туктамышева принять участие в чемпионатеЕвропы.Фигуристка попала в больницу с воспалением легких. Многиесчитают, что Елизавета простудилась в Ванкувере во время финала Гран-при, потому что на льду было оченьхолодно. Александр Горшков допускает такую причину, но не уверен, как именно онамогла заболеть."Всевозможно, но где именно простудилась Туктамышева, мне сказать сложно. Вы жесами если простудитесь, то не знаете где. Я тоже, например, летел в Ванкувер, имне было холодно в самолете, как бы я не укутывался. Есть легкое недомогание,но простудился ли я в самолете, мне сказать сложно", – передает его словаиздание Спорт-Экспресс.Навопрос о том, насколько тяжелая форма болезни у , президент Федерациине смог дать однозначного ответа и посоветовал журналистам обратиться к врачам. Он также незнает, примет ли она участие в чемпионате Европы. "Этопреждевременный вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события", – заключилГоршков.Напомним, что фигуристка находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. В разговоре с репортерами она сообщила, что не сможет появиться на чемпионате России и сильно жалеет об этом. Другихподробностей о своей госпитализации юная спортсменка не сообщила. В больнице проведет две недели.