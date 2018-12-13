Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал состояние юной спортсменки. Он не знает, сможет ли Елизавета Туктамышева принять участие в чемпионате
Европы.
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал состояние юной спортсменки. Он не знает, сможет ли Елизавета Туктамышева принять участие в чемпионате
Европы.
Фигуристка попала в больницу с воспалением легких. Многие
считают, что Елизавета простудилась в Ванкувере во время финала Гран-при, потому что на льду было очень
холодно. Александр Горшков допускает такую причину, но не уверен, как именно она
могла заболеть.
"Все
возможно, но где именно простудилась Туктамышева, мне сказать сложно. Вы же
сами если простудитесь, то не знаете где. Я тоже, например, летел в Ванкувер, и
мне было холодно в самолете, как бы я не укутывался. Есть легкое недомогание,
но простудился ли я в самолете, мне сказать сложно", – передает его слова
издание Спорт-Экспресс.
На
вопрос о том, насколько тяжелая форма болезни у , президент Федерации
не смог дать однозначного ответа и посоветовал журналистам обратиться к врачам. Он также не
знает, примет ли она участие в чемпионате Европы. "Это
преждевременный вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события", – заключил
Горшков.
Напомним, что фигуристка находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. В разговоре с репортерами она сообщила, что не сможет появиться на чемпионате России и сильно жалеет об этом. Других
подробностей о своей госпитализации юная спортсменка не сообщила. В больнице проведет две недели.