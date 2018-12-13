В четверг от полученных тяжелых ранений во время стрельбы на рождественском рынке в Страсбурге скончался третий человек.

В четверг от полученных тяжелых ранений во время стрельбы на рождественском рынке в Страсбурге скончался третий человек, передает "Интерфакс".После произошедшего один пострадавший находился в состоянии клинической смерти.Как сообщалось ранее, стрельба в Страсбурге произошла накануне вечером. Личность преступника установлена. По данным МВД, во Франции и ФРГ стрелок был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.Как сообщили в министерстве внутренних дел Франции, в рамках спецоперации задержаны пять человек, сам нападавший может скрываться на территории Германии.Поиски преступника продолжаются.