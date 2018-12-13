Президент Украины Петр Порошенко не стал обострять ситуацию и поспешил оправдаться за свои слова о войне в адрес главы российского государства Владимира Путина. Лидер Незалежной попытался объяснить смысл сказанных им слов.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко не стал обострять ситуацию и поспешилоправдаться за свои слова о войне в адрес главы российского государстваВладимира Путина. Лидер Незалежной попытался объяснить смысл сказанных им слов.Накануне он назвал инцидент в Керченском проливе войной России против Украины. Перед встречей с главой Евросовета Дональдом Тусковв Брюсселе Порошенко поспешил уточнить смысл этого заявления. "Что этоявный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины", – приводит слова Порошенко.О войне с Москвой глава украинского государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.По его словам, случившееся в Керченском проливе не является кризисомили инцидентом. "Это война!" – обратился Порошенко к Путину, подчеркнув,что задержание кораблей Незалежной произошло в нейтральных водах.Несмотря на громкие слова Порошенко, официального объявления войны не последовало.Напомним,25 ноября три корабля украинских военно-морских сил – два бронекатера ибуксир – вторглись в территориальные воды России в районе Керченскогопролива. Спустя несколько часов пограничная охрана ФСБ задержаласуда-нарушители и доставила их в Керчь. Суд арестовал экипажи кораблейна два месяца.Украина обвинила Россию в агрессии. По инициативе Петра Порошенко в стране было введено военное положение до конца декабря.Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной – ничему не научила киевских провокаторов. В минобороны Украины заверили, что продолжат отправлять суда через Керченский пролив. Видимо, чтобы флота у Украины не осталось.