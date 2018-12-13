Президент
Украины Петр Порошенко не стал обострять ситуацию и поспешил
оправдаться за свои слова о войне в адрес главы российского государства
Владимира Путина. Лидер Незалежной попытался объяснить смысл сказанных им слов.
Президент
Украины Петр Порошенко не стал обострять ситуацию и поспешил
оправдаться за свои слова о войне в адрес главы российского государства
Владимира Путина. Лидер Незалежной попытался объяснить смысл сказанных им слов.
Накануне он назвал инцидент в Керченском проливе войной России против Украины. Перед встречей с главой Евросовета Дональдом Тусков
в Брюсселе Порошенко поспешил уточнить смысл этого заявления. "Что это
явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины", – приводит слова Порошенко.
О войне с Москвой глава украинского государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
По его словам, случившееся в Керченском проливе не является кризисом
или инцидентом. "Это война!" – обратился Порошенко к Путину, подчеркнув,
что задержание кораблей Незалежной произошло в нейтральных водах.
Несмотря на громкие слова Порошенко, официального объявления войны не последовало.
Напомним,
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил – два бронекатера и
буксир – вторглись в территориальные воды России в районе Керченского
пролива. Спустя несколько часов пограничная охрана ФСБ задержала
суда-нарушители и доставила их в Керчь. Суд арестовал экипажи кораблей
на два месяца.
Украина обвинила Россию в агрессии. По инициативе Петра Порошенко в стране было введено военное положение до конца декабря.
Потеря трех кораблей – трети всего боеспособного флота Незалежной – ничему не научила киевских провокаторов. В минобороны Украины заверили, что продолжат отправлять суда через Керченский пролив. Видимо, чтобы флота у Украины не осталось.