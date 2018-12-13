Зачем вывозить грязный снег на полигон, если его просто можно скинуть на горку, с которой катаются дети. Во Владимире жители дома № 15 по улице Мира стали свидетелями вопиющего случая. Трактор расчищал придомовую территорию соседней многоэтажки.

Зачем вывозить грязный снег на полигон, если его просто можно скинуть на горку, с которой катаются дети. Во Владимире жители дома № 15 по улице Мира стали свидетелями вопиющего случая. Трактор расчищал придомовую территорию соседней многоэтажки. Собранный снег при этом никогда не увозился, а сваливался на свободный участок рядом с домами. Мало того, грязное снежное месиво сгружали как раз на то место, где, по словам местных жителей, детвора катается с горки. Работу трактора контролировала некая женщина. Как выяснили возмущённые жители, зовут её Раиса Васильевна. Она является работником Товарищества Собственников Недвижимости "Союз", которое управляет домом № 15 "А" по ул. Мира. Прошлой зимой этой, как говорят местные жители, работнице уже делали замечание, что так дворы убирать нельзя. Но Раисе Васильевне, видимо, всё равно. При этом она не отрицает, что работает с нарушениями.Житель: "Ваш трактор с вашего придомового участка вывозит снег не на свою территорию! Понимаете! Вы должны делать вывоз. Вы на этом сэкономили".Раиса Васильевна: "Сэкономила, это да!"По правилам, организации, управляющие многоквартирными домами, отвечают за чистоту придомовых территорий. Они должны не просто очистить дворы. Грязный собранный снег управорганизация обязана погрузить на самосвал и вывезти на полигон. При этом, за пользование полигона с управорганизации денег не возьмут - снег примут бесплатно. В данном случае ТСН "Союз" экономит на аренде самосвала, и фактически Раиса Васильевна подтвердила это на камеру. Как сообщили нам в городской администрации, здесь явное нарушение уборки придомовой территории. По этому факту будет проведена проверка.