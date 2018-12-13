Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы

Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободыГенерального директора фирмы ООО «Отдых.ру» признали виновной в мошенничестве в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, с причинением существенного ущерба гражданам. Об этом сообщают в пресс-службе генпрокуратуры РФ.С августа по сентябрь 2015 года глава фирмы обманывала клиентов, которые обращались за приобретением туристических путевок. Она брала деньги, которые потом тратила на личные нужды. Всего 57-летняя мошенница прикарманила больше 500 тысяч рублей несостоявшихся туристов.Вязниковский городской суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.