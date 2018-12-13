В Судьбе человека Тутта Ларсен вспоминает: был момент, когда ей казалось, что она уже не выкарабкается. Первый муж, с которым она познакомилась на журфаке МГУ, оказался чужим человеком, потом выяснилось, что ребенок, которого она ждала, - нежизнеспособный, а затем у нее отказали все важные органы.

В жизни Тутты Ларсен был момент, когда ей казалось: она уже не выкарабкается. Первый муж, с которым она познакомилась еще на журфаке МГУ, оказался чужим человеком, а потом выяснилось, что и ребенок, которого она ждала, — нежизнеспособный.Беременность пришлось прервать по медицинским показателям.После того, как она практически в одночасье лишилась и мужа, и ребенка, у Тутты начали отказывать все важные органы.Врачи не могли понять, что происходит. Болела она год, и это, признается известная ведущая, стало "моментом истины": люди, которые раньше казались близкими, пропали, а те, от кого она не ожидала, стали помогать.В тот период трудно было и представить, что она станет мамой троих детей и встретит настоящую любовь.Впрочем, она пришла в жизнь Тутты не сразу. С отцом своего первого сына телеведущая рассталась еще до рождения ребенка, так что ездить везде по делам в первое время приходилось и с малышом, и с няней.А однажды на одном из проектов, который вела Ларсен, она встретилась взглядом с Валерием, и ее "пробило электрическим током".Какую детскую психологическую травму Ларсен не может забыть до сих пор? Почему в юности Тутте говорили, что ведущей из нее не получится? Чем "подкупил" студентку журфака первый муж? Какое "всепоглощающее чувство" было у нее перед разводом с ним? И как они с Валерием стали семьей, хотя поначалу не верилось, что это получится?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – теле- и радиоведущая, актриса Тутта Ларсен.