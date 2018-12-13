В Тюмени водитель Яндекс.Такси в ожидании зеленого сигнала светофора решил испытать свою машину на предмет готовности к кольцевым автогонкам. В качестве своеобразного автодрома он использовал пешеходный переход, при этом его не смущали пересекавшие проезжую часть люди. Камера регистратора запечатлела нарушителя.

В Тюмени водитель "Яндекс.Такси" в ожидании зеленого сигнала светофора решил испытать свою машину на предмет готовности к кольцевым автогонкам. В качестве своеобразного автодрома он использовал пешеходный переход, при этом его не смущали пересекавшие проезжую часть люди. Камера регистратора запечатлела нарушителя.Описанные события произошли днем 12 декабря на пересечении улиц Республики и Орджоникидзе. На кадрах видно, как остановившийся на светофоре таксист неожиданно трогается с места и начинает нарезать круги на "зебре", пугая пешеходов. Когда загорелся разрешающий сигнал, он вместе с "моргавшим" ему коллегой по цеху как ни в чем не бывало проследовал прямо."По этому случаю проводится проверка. В дальнейшем водитель будет привлечен к ответственности", — сообщил 72.ru сотрудник отделения пропаганды областного управления ГИБДД Константин Заикин.