Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей

Материальный ущерб составил 200 тысяч рублейВ начале декабря в дежурную часть полиции по Петушинскому району обратился москвич. Мужчина рассказал, что у него украли огнестрельное оружие и патроны, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина объяснил, что во время посещения церковного храма в одной из районных деревень, оставил сумку без присмотра. А в ней лежали наградной пистолет, 15 патронов и коруба.Спустя некоторое время оружие и патроны в сумке москвич уже не нашел. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.Полицейским удалось установить марку машины, на которой передвигался предполагаемый подозреваемый, и установить его владельца. В ходе досмотра автомобиля правоохранители нашли в салоне тот самый пистолет. Задержанный, 57-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, во всем признался.Кроме того, оказалось, что машина, на которой ехал злоумышленник, куплена на деньги, украденные из другого храма. Сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается.