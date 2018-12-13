Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей
Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей
В начале декабря в дежурную часть полиции по Петушинскому району обратился москвич. Мужчина рассказал, что у него украли огнестрельное оружие и патроны, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Мужчина объяснил, что во время посещения церковного храма в одной из районных деревень, оставил сумку без присмотра. А в ней лежали наградной пистолет, 15 патронов и коруба.
Спустя некоторое время оружие и патроны в сумке москвич уже не нашел. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить марку машины, на которой передвигался предполагаемый подозреваемый, и установить его владельца. В ходе досмотра автомобиля правоохранители нашли в салоне тот самый пистолет. Задержанный, 57-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, во всем признался.
Кроме того, оказалось, что машина, на которой ехал злоумышленник, куплена на деньги, украденные из другого храма. Сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.
Расследование уголовных дел продолжается.