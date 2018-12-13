Мало кто знает о том, что у Пелагеи есть сын. Причем он появился на свет гораздо раньше, чем дочь Таисия.

Мало кто знает о том, что у Пелагеи есть сын. Причем он появился на свет гораздо раньше, чем дочь Таисия.Пелагея очень дружна с известным среди отечественных знаменитостей фониатром Львом Рудиным. Они познакомились, когда она только начала петь на большой сцене. "Позвонила ее мама Светлана, говорит: "Я насчет дочери, есть такая девочка, может, слышали – !" Так и познакомились. Помню, Поля всегда была боевой, со стержнем. Постоянно ей твердил: "Станешь звездой на "Первом канале"!" Так и получилось", – рассказал Рудин.Дальше – больше. Восемь лет назад Пелагея стала крестной матерью его сына Елисея. "Набрал ее, говорю: "Пока есть лишние дети, надо пользоваться случаем для породнения. Поля всегда звонит моим детям в дни рождения. Ребята потом в школе ходят, хвастаются. Видятся крайне редко, сыновья спрашивают: "Когда крестная приедет в гости?" Объясняю, что куме некогда, – с одной съемки на другую с утра до ночи", – цитирует близкого друга Пелагеи .Из-за большой занятости Лев Рудин и видятся крайне редко. Так, в последний раз они пересекались весной. "Она нас с женой пригласила на КВН, где была в жюри. Посадила на лучшие места, прямо себе за спину, потом все время мелькали по телевизору. На концерты всегда звала, по возможности старался выбираться", – поведал фониатр.Специалист даже спас Пелагею во время ее сольного концерта несколько лет назад. Рудин рассказал, как присутствовал в зале и слышал, что перед антрактом артистка уже не поет, а "дохрипывает". Тогда фониатр бросился за кулисы, чтобы помочь Пелагее, ведь ей предстояло петь еще и второе отделение.