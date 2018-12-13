В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адрес легендарной Аллы Пугачевой. Певицу критикуют за смелый наряд.

В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адреслегендарной Аллы Пугачевой. Певицу критикуют за смелый наряд.Журналисты обратили внимание на видео, которое в личноммикроблоге опубликовала Наташа Королева. В кадре Алла Борисовна ожидает появления подруги, для которой Примадонна затеяла вечеринку-сюрприз.Артистка облачена вчерное короткое платье и полупрозрачную накидку в тон. "В возрасте Пугачевой нестоит выбирать подобные наряды", – пишет украинский журнал OBOZREVATEL.UA, ссылаясь на фанатов Пугачевой.Ниже издание опубликовало несколько негативных комментариев,о якобы полуголой Алле Борисовне. "70 лет на носу, а все прозрачную одеждуносит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Какие у Аллы ноги старческие", "Пугачеву не узнать! Старуха! Земля ей пухом ивечная память", "Когда уже эта баба-яга успокоится", – писали интернет-обыватели.Отметим, что под заявленным видео можно найти множество позитивныхкомментариев. Поклонники отмечали, что образ Аллы Борисовны более чемприличный."И как бы она не оделась,она всегда прелесть, а плохо отзываются только завистники", "Оченьздорово выглядит Алла! Будьте добрее люди не завидуйте", "Люди добрые ненравится Пугачева и не смотрите и не наблюдайте и не желайте ей смерти,какможно!?Будьте людьми! Дай Бог каждому так прожить,не надо завидовать!!! Алла 🔥!", – отмечали поклонники Примадонны.