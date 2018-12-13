В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адрес
легендарной Аллы Пугачевой. Певицу критикуют за смелый наряд.
В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адрес
легендарной Аллы Пугачевой. Певицу критикуют за смелый наряд.
Журналисты обратили внимание на видео, которое в личном
микроблоге опубликовала Наташа Королева. В кадре Алла Борисовна ожидает появления подруги, для которой Примадонна затеяла вечеринку-сюрприз.
Артистка облачена в
черное короткое платье и полупрозрачную накидку в тон. "В возрасте Пугачевой не
стоит выбирать подобные наряды", – пишет украинский журнал OBOZREVATEL.UA, ссылаясь на фанатов Пугачевой.
Ниже издание опубликовало несколько негативных комментариев,
о якобы полуголой Алле Борисовне. "70 лет на носу, а все прозрачную одежду
носит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Какие у Аллы ноги старческие", "Пугачеву не узнать! Старуха! Земля ей пухом и
вечная память", "Когда уже эта баба-яга успокоится", – писали интернет-обыватели.
Отметим, что под заявленным видео можно найти множество позитивных
комментариев. Поклонники отмечали, что образ Аллы Борисовны более чем
приличный.
"И как бы она не оделась,
она всегда прелесть, а плохо отзываются только завистники", "Очень
здорово выглядит Алла! Будьте добрее люди не завидуйте", "Люди добрые не
нравится Пугачева и не смотрите и не наблюдайте и не желайте ей смерти,как
можно!?Будьте людьми! Дай Бог каждому так прожить,не надо завидовать!!! Алла 🔥!", – отмечали поклонники Примадонны.