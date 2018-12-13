Известная журналистка из Украины Елена Бойко, известная своей критикой Порошенко, будет выдворена из России решением Преображенского суда за нарушение режима пребывания в стране. В данный момент она находится в миграционном центре.

Известная журналистка из Украины Елена Бойко, известная своей критикой Порошенко, будет выдворена из России решением Преображенского суда за нарушение режима пребывания в стране. В данный момент она находится в миграционном центре, сообщает РИА Новости.Ранее СМИ сообщали о том, что Бойко пропала в Москве. Ее "исчезновение" некоторые журналисты пытались связать с расследованием деятельности Дениса Вороненкова, экс-депутата Госдумы, убитого в Киеве.