ЦИК Украины прекращает сотрудничество с Центральной избирательной комиссией России. Причиной стало вступление в силу с 12 декабря 2018 года закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

ЦИК Украины прекращает сотрудничество с Центральной избирательной комиссией России. Причиной стало вступление в силу с 12 декабря 2018 года закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.Украинский Центризбирком заявил о прекращении действия протокола о сотрудничестве с ЦИК РФ от 24 февраля 2000 года. Таким образом, украинская избирательная комиссия освобождается от обязательств по его выполнению, передает ТАСС.Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в 1997 году президентами двух государств Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным, а в силу вступил 1 апреля 1999 года.Нынешний украинский президент Петр Порошенко 10 декабря 2018 года подписал закон о прекращении действия этого договора. В силу подписанный Порошенко закон вступил 12 декабря.