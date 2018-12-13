Юмористический коллектив обвинил своего бывшего директора
Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. Уральские пельмени смогли отсудить у своего
экс-руководителя пять миллионов рублей.
Юмористический коллектив обвинил своего бывшего директора
Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. "Уральские пельмени" смогли отсудить у своего
экс-руководителя пять миллионов рублей.
Участники команды заявили, что в 2012 и 2015 году Нетиевский
заключил контракт с развлекательным каналом "СТС" на трансляцию концерта "Нам
16 лет – Потому что гладиолус!". После этого компания "Фёст Хэнд Медиа", которую
возглавлял Сергей, получила вознаграждение, "не имея на то законных оснований".
Как утверждает юрист "" Виктор Пастернак,
правообладатели должны "распределять полученное вознаграждение между всеми
лицами, создававшими результат интеллектуальной деятельности", но в этом случае
бывший директор придумал схему, которая обошла это требование закона.
Сам Сергей Нетиевский не согласен с решением суда и намерен доказать,
что он не виновен. "Ситуация абсурдная. "Уральские пельмени" все опять
переворачивают. Требования основаны на событиях 2012 года, когда именно
нынешний директор "Пельменей" Орлов Евгений являлся руководителем и акционером
компании ООО "Фест Хэнд Медиа", и он принимал решение о продаже программы", – передает его слова Ura.ru.
Напомним, что судебные разбирательства длятся на протяжении
нескольких лет. Нетиевский недавно выдвинул ответное обвинение участникам
коллектива "". Он считает, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за
звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности" и за
спиной акционеров присвоили себе большую сумму.