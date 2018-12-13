Юмористический коллектив обвинил своего бывшего директора Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. Уральские пельмени смогли отсудить у своего экс-руководителя пять миллионов рублей.

Юмористический коллектив обвинил своего бывшего директораСергея Нетиевского в финансовых махинациях. "Уральские пельмени" смогли отсудить у своегоэкс-руководителя пять миллионов рублей.Участники команды заявили, что в 2012 и 2015 году Нетиевскийзаключил контракт с развлекательным каналом "СТС" на трансляцию концерта "Нам16 лет – Потому что гладиолус!". После этого компания "Фёст Хэнд Медиа", которуювозглавлял Сергей, получила вознаграждение, "не имея на то законных оснований".Как утверждает юрист "" Виктор Пастернак,правообладатели должны "распределять полученное вознаграждение между всемилицами, создававшими результат интеллектуальной деятельности", но в этом случаебывший директор придумал схему, которая обошла это требование закона.Сам Сергей Нетиевский не согласен с решением суда и намерен доказать,что он не виновен. "Ситуация абсурдная. "Уральские пельмени" все опятьпереворачивают. Требования основаны на событиях 2012 года, когда именнонынешний директор "Пельменей" Орлов Евгений являлся руководителем и акционеромкомпании ООО "Фест Хэнд Медиа", и он принимал решение о продаже программы", – передает его слова Ura.ru.Напомним, что судебные разбирательства длятся на протяжениинескольких лет. Нетиевский недавно выдвинул ответное обвинение участникамколлектива "". Он считает, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-зазвездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности" и заспиной акционеров присвоили себе большую сумму.