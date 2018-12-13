На 87-году жизни скончался выдающийся советский и российский ученый, Герой России Виктор Карлович Слока.

На 87-году жизни скончался выдающийся советский и российский ученый, Герой России Виктор Карлович Слока, сообщает агентство "Интерфакс-АВН".Виктор Слока – главный конструктор радиолокационной станции "Дон-2Н", расположенной в подмосковном "Софрино-1". Эта РЛС – основа противоракетной обороны Москвы. Именно она должна обнаружить подлетающие к столице ядерные боевые блоки и навести на них ракеты-перехватчики.Станция получилась настолько удачной, что способна заметить на расстоянии до 1 тысяч километров металлический шарик диаметром всего 5 сантиметров. Звания Героя России Виктор Карлович был удостоен именно за "Дон-2Н". В 1979 году он стал Лауреатом Государственной премии, а в 1985 году кавалером Ордена Трудового Красного Знамени.С 1977 по 1996 год Слока возглавлял "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца", а последние годы занимал пост главного конструктора РТИ.