Не успел Сергей Шнуров жениться на молодой избраннице, дочери миллионера Ольге Абрамовой, как новоиспеченная супруга уже диктует свои правила. Говорят, 27-летняя зазноба скандально известного артиста взяла в руки все финансовые вопросы в группе Ленинград и якобы урезала всем ее членам зарплаты.

Не успел Сергей Шнуров жениться на молодой избраннице, дочери миллионера Ольге Абрамовой, как новоиспеченная супруга уже диктует свои правила. Говорят, 27-летняя зазноба скандально известного артиста взяла в руки все финансовые вопросы в группе "Ленинград" и якобы урезала всем ее членам зарплаты.В близком окружении говорят, что в группировке "Ленинград" платят "огромные гонорары". Видимо, это не понравилось жене Сергея Шнурова Ольге, которую за глаза теперь называют казначеем группы. Некий осведомленный источник пожаловался журналистам , что якобы она вмешалась в работу коллектива и даже "подвинула директора"."Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным", – рассказал репортерам некий источник, который предпочел не называть своего имени.По словам друга Сергея Шнурова Стаса Барецкого, артист всегда был далек от финансовых вопросов, ими занимались другие люди. Данные о том, что якобы Ольга взяла на себя эту функцию, по мнению Барецкого, "маловероятны". И вообще, Стас считает Ольгу "хорошей девочкой", которая привлекла сергея "умом"."Шнуров не по внешности выбирает женщин. К глупеньким няшкам с круглыми попами Серега всегда относился спокойно. А тут между ним и Ольгой пробежала искра, как бы это банально ни прозвучало", – рассказал Барецкий. Впрочем, он не исключает, что Ольга непроста. "Сюрпризы с ее стороны будут, я это чувствую. Но я бы не хотел, чтобы они случились. Мне будет обидно за Серегу..." – уклончиво признался приятель скандально известного артиста.Напомним, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге в октябре. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.